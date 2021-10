Tobias Meinhart: Deutschland-Tour

Tobias Meinhart QuartetMit einem Konzert in der Tonne in Dresden beginnt heute die Deutschland-Tour von Tobias Meinhart mit seinem aktuellen Quartett. Der deutsche Saxofonist, der seit langem in New York lebt und dessen Debüt-Album „Pursuit Of Happiness“ genau vor zehn Jahren in unserer Reihe „Jazz thing Next Generation“ erschienen ist, hat erst kürzlich das Album „The Painter“ (Sunnyside/Broken Silence) veröffentlicht, dem das amerikanische Magazin JazzTimes „bemerkenswerte Klarheit und Kreativität“ bescheinigte. Mit dem Pianisten Eden Ladin, dem Bassisten Matt Penman und dem Schlagzeuger Obed Calvaire, die ebenfalls auf „The Painter“ zu hören sind, geht Meinhart nun auf Tour.

Dabei stehen sieben Konzerte auf dem Programm. Nach dem Konzert in Dresden wird Meinhart mit seinem Quartett am 30. Oktober in der Unterfahrt in München und am 31. Oktober im Alten Pfandhaus in Köln zu erleben sein. Am 3. November spielt die Band im A-Trane in Berlin und einen Tag später im Jazzclub Regensburg. Konzerte am 5. November im Jazzkeller Frankfurt und am 6. November bei den Jazztagen Helmbrechts schließen sich an.

