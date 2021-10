Ella & Louis: November & Dezember

YellowjacketsMit einem reichhaltigen Konzertangebot startet der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis in die dunkle Jahreszeit. Im November gibt es noch einige Gastspiele im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals. Außerdem sind unter anderem Carroll Vanwelden, die Yellowjackets und das Quartett des amerikanischen Schlagzeugers Rick Hollander zu Gast. Die Kultformation Saxofonia feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit Geburtstagsgast Tony Lakatos am 2. Dezember. Einen Tag später ehrt das New Voices Trio zusammen mit Fola Dada die „Women in Jazz“ der 1950ere und ‚60er-Jahre.

Am 9. Dezember stellt die deutsche Pianistin Julia Hülsmann, die für ECM aufnimmt, ihr aktuelles Quartett in Mannheim vor. Mit Peter Lehel und seinem neuen Quartett ist am 13. Dezember der Tenorstar der süddeutschen Jazzszene zu Gast. „Christmas Time“ heißt es am 20. Dezember mit der Sängerin Nicole Metzger und ihrer deutsch-französischen Band. Vorverkaufsstart für das Dezember-Programm ist der 19. Oktober.

Weiterführende Links

Ella & Louis