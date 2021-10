Wynton Marsalis: Geburtstag in Berlin

Wynton MarsalisSeinen 60. Geburtstag feiert Wynton Marsalis in Berlin. Am 18. Oktober tritt er mit dem Jazz At Lincoln Center Orchestra in der Philharmonie auf. Bei dem Sonderkonzert in der Reihe „Jazz At Berlin Philharmonics“ wird der Jazz-Trompeter viele seiner eigenen Kompositionen sowie weitere Werke, die ihn im Lauf seiner Karriere inspiriert haben, spielen. Das Konzert des „Pulitzer“-Preisträgers und neunfachen „Grammy“-Gwinners sollte ursprünglich im Berliner Admiralspalast stattfinden. Ein direkter Umtausch der Karten des großen Geburtstagskonzerts ist leider nicht möglich. Die im Vorverkauf erworbenen Karten werden vom Admiralspalast rückerstattet, die neuen Karten können direkt bei der Philharmonie erworben werden.

Das Geburtstagskonzert findet im Rahmen einer Deutschlandtournee statt, bei der Marsalis mit dem Jazz At Lincoln Center Orchestra noch bei zwei weiteren Konzerten zu erleben ist. Am 12. Oktober spielt das New Yorker Großensemble im Rahmen der JazzNights in der Alten Oper in Frankfurt, am 14. Oktober steht ein Auftritt im Festspielhaus Baden-Baden auf dem Programm.

Weiterführende Links

Jazz At Lincoln Center Orchestra