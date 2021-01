San Francisco: Gonzalo Rubalcaba

Gonzalo RubalcabaHeute ist ein Konzert von Gonzalo Rubalcaba und Pedrito Martinez, das vor drei Jahren in San Francisco mitgeschnitten wurde, in „Fridays At Five“ vom SFJAZZ Center per Stream im Internet zu erleben. „Einen der größten Musiker im Jazz, ein Pianist mit fast übernatürlichen Fähigkeiten“ hat ihn die „New York Times“ einst genannt. Rubalcaba ist der wohl gefeierteste kubanische Pianist seiner Generation, ein Virtuose mit atemberaubenden technischen Fähigkeiten, dessen improvisatorische Kraft vielen lateinamerikanischen Musikern den Weg geebnet hat.

Einer dieser Musiker ist der Congaspieler Martinez, der seit seiner Ankunft in New York 1998 eine wichtige Rolle bei der Infusion afrokubanischer Elemente in die amerikanische Musik gespielt hat. Er hat schon mit Musikern wie Wynton Marsalis, Paul Simon, Bruce Springsteen und Sting auf der Bühne oder im Studio gestanden. Der gemeinsame Auftritt aus dem September 2017 ist eine telepathische Begegnung zweier Spitzenmusiker und eine Reise in das schlagende Herz des kubanischen Rhythmus.

