(Foto: Dovile Sermokas) Der Verein Jazz Montez bringt vom 9. Juli bis zum 12. September sein Festival „Holidays Deluxe“ auf die Terrasse des Kunstvereins Familie Montez in Frankfurt am Main. Auf die Bühne kommen an zehn Wochenenden hintereinander Stars und Newcomer aus den Bereichen Jazz, HipHop, Afrobeat, Elektro, R&B bis hin zu klassischer Musik.

Den Anfang macht am Freitag, den 9. Juli, die Band Wanubalé aus Berlin. Sie wird ein energiegeladenes Set zwischen Jazz, Fusion, Funk und Afrobeat auf die Bühne bringen.

Am Samstagnachmittag stimmt unser Autor und DJ Michael Rütten mit einem DJ-Set auf das Abendkonzert ein. Dann spielt die Gruppe der Sängerin Mirna Bogdanovic, deren Album „Confrontation“ gerade erst mit dem Deutschen Jazzpreis als „Debütalbum des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Am Sonntag gibt es ein Konzert mit der Geigerin Veronika Paleeva, die live über ein elektronisches Tape improvisieren wird, das sie gemeinsam mit dem Berliner Sound-Designer und Produzenten Ivy entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf des Festivals werden unter anderem noch Shake Stew, das Ensemble Modern, Liun + the Science Fiction Orchestra und die hr-Bigband zu erleben sein.

