Osnabrück: Polychrom Jazz Open Air

Of Cabbages And KingsIm letzten Jahr sollte die Konzertreihe Polychrom Jazz Open Air ihr Debüt feiern, die Premiere musste wegen Corona ausfallen. Das Musikbüro Osnabrück wird die Reihe nun in diesem Sommer beginnen. Auftakt ist am 14. Mai mit dem Osnabrücker Sheen Trio und dem Kölner Vokalquartett Of Cabbages and Kings.

Mit dieser Mischung aus einer Band aus Osnabrück und Highlights der deutschen Szene wird das Polychrom Jazz Open Air an vier weiteren Terminen fortgesetzt: Am 11. Juni stehen Rayen featuring Laura Robles und die brasilianische Sängerin Rosani Reis auf dem Programm, am 9. Juli spielen Kalej sowie Lucia Cadotsch mit Liun + the Science Fiction Band, das Konzert am 13. August bestreiten morpho sowie Salomea und beim letzten Konzert am 10. September spielen LUAH und Last Chance to Misbehave, das neue Projekt der Berliner Pianistin Julia Hülsmann.

Spielort soll jeweils die Bühne des HafenSommers21 werden, sollte Publikum bei einzelnen Konzerten nicht möglich sein, wird auf Online-Konzerte ausgewichen.