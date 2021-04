München: David Gazarov in der Unterfahrt

In einem Livestream ist am kommenden Mittwoch das Konzert des David Gazarov Trios aus dem Jazzclub Unterfahrt zu erleben.



Seit drei Jahrzehnten belebt der ursprünglich aus Aserbaidschan stammende Pianist und Komponist David Gazarov die Münchner Jazz-Szene. Der 55jährige beherrscht die gesamte Geschichte des modernen Jazz-Pianos und verfeinert sein swingendes Spiel immer wieder mit klassischen Elementen. Crossover nennen das viele, was der Virtuose da aus den Tasten zaubert. David Gazarov, der bereits bei vielen renommierten Festivals und auf bedeutenden Konzertbühnen zu hören war, ist ein international gefragter Musiker. Johnny Griffin, James Morrison, Alvin Queen oder Niels-Henning Ørsted-Pedersen vertrauten schon auf sein Gespür, sein Können und seine Geschmackssicherheit. Bei seinem Unterfahrt-Konzert wird Gazarov mit dem Bassisten Thomas Stabenow und dem Schlagzeuger Michael Keul hauptsächlich Eigenkompositionen, aber auch ein paar Standards zum Besten geben.

