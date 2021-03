Ramsey Lewis: Most Requested Songs

Unter dem Titel „Most Requested Songs“ präsentiert der amerikanische Pianist Ramsey Lewis am morgigen Samstag eine sechzigminütige Konzertperformance via Stream.



Lewis’ aktuelles Album „Urban Knights VII“ (Ropeadope) wurde mit einer All-Star-Band um Gitarrist Henry Johnson, Drummer Charles Heath, Bassist Joshua Ramos und Keyboarder Tim Gant eingespielt, doch seine Karriere hob bereits in den späten fünfziger Jahren ab. Damals wurde sein Trio mit dem Bassisten Eldee Young und dem Schlagzeuger Redd Holt zu einem Fixpunkt der Chicago-Szene. Das Trio kreierte später massive Pop-Hits wie etwa eine swingende Version von Dobie Grays „The ‚In‘ Crowd“ oder „Wade In The Water“. Lewis’ Zusammenarbeit mit Musikern von Earth, Wind & Fire kulminierte in den siebziger Jahren im Erfolgsalbum „Sun Goddess“. In den achtziger Jahren arbeitete Ramsey Lewis unter anderem mit Nancy Wilson und Dr. Billy Taylor zusammen. In den nuller Jahren war der Pianist Gastgeber der Fernsehshow „Legends of Jazz“, wo er mit Musikern wie Dave Brubeck, Chick Corea, Kurt Elling, Pat Metheny oder Tony Bennett spielte. Erst kürzlich noch war Ramsey Lewis live mit Philip Bailey (Earth, Wind & Fire) und John Pizzarelli unterwegs.

Weiterführende Links:

stageit.com/RamseyLewis