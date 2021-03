Genius: Aretha

In den USA läuft ab diesem Sonntag die Serie „Genius: Aretha“ auf dem National Geographic-Kanal, ein achtteiliges Biopic über das Leben von Aretha Franklin, die von der britischen Schauspielerin Cynthia Erivo dargestellt wird. Nachgezeichnet wird der Weg der Queen of Soul von ihrer frühen Gospelkarriere bis zu ihren späten Lebensjahren. Dafür wurden aufwendig etliche Schauplätze von Franklins Leben nachdesignt, etwa das Haus ihrer Kindheit, das Aladdin Theatre oder die Fame-Studios in Muscle Shoals, wo erste Songs für das Atlantic-Album „I Never Loved A Man…“ entstanden.

Neben Erivo, die durch ihre Rolle in „Harriet“ und durch die Musicalfassung von „The Color Purple“ bekannt wurde, agieren Courtney B. Vance als Reverend C.L.Franklin und David Cross als Altantic-Produzent Jerry Wexler. Delikat ist, dass diese Serie nun vor dem Kinofilm „Respect” läuft, der ebenfalls Arethas Leben porträtiert. Dort spielt Sängerin Jennifer Hudson die Hauptrolle, zu Aretha Franklins Lebzeiten ausdrücklich von ihr dazu autorisiert. Deutsche Zuschauer müssen sich noch ein paar Monate gedulden, bis „Genius:Aretha” auch hier auf Disney+ zu sehen sein wird.

