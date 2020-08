Südtirol: Jazzfestival Spin-off

Südtirol Jazzfestival Spin-offIm Frühsommer waren aufgrund der Corona-Pandemie in Südtirol keine Musikveranstaltungen möglich, somit musste auch das Südtirol Jazzfestival, das Ende Juni und Anfang Juli stattfinden sollte, abgesagt und der Programmschwerpunkt auf die osteuropäischen Länder ins kommende Jahr verlegt werden. Doch ganz ohne aktuellen Jazz und improvisierte Musik wird man in der norditalienischen Alpenregion dieses Jahr nicht sein. Das englische Verb „to spin off“ bedeutet „ausgliedern, abspalten oder herausnehmen“. Analog zu dieser Bedeutung hat man nun eine ganze Konzertreihe aus dem Festival im Juni und Juli „ausgegliedert“ und in den Spätsommer, Herbst und Winter verlegt.

Den Anfang macht am 27. August die im Rahmen der Euregio-Jazzwerkstatt entstandene Band Wild Brush. Bis Ende November sind in Südtirol weitere 13 Konzerte geplant. So treten zum Beispiel vom 2. bis zum 4. September in Bozen Bands aus Tirol (HI5), aus Wien/Südtirol (Sketchbook Quartet) und dem Trentino (Stef Giordi & Connected) auf, am 19. September folgt ein Matinée-Konzert im Parkhotel Holzner auf dem Ritten und am 25. September gastieren im Kasino in Schlanders das in Leipzig verortete Projekt Beyond w/Bernhardt sowie das Ein-Mann-Orchester The Micronaut.

Der Abschluss des „Spin off“-Programms steht im Zeichen der Nachwuchsförderung: Vom 26. bis zum 28. November bespielt das Südtirol Jazzfestival die Studiobühne im Bozner Stadttheater und gibt jungen Musiker*innen die Gelegenheit, eigene Kompositionen und innovative Bandprojekte vorzustellen. Am 26. November leitet der Südtiroler Saxofonist Damian Dalla Torre das Euregio Collective und präsentiert mit dem Ensemble der Euregio Jazzwerkstatt ein vom Südtirol Jazzfestival in Auftrag gegebenes Werk. Am 27. und 28. November treten dort dann auch die sechs Siegerprojekte des Wettbewerbs „Nuova Generazione Jazz“ auf.

