ARD Radiofestival 2020: Die Jazzsendungen

Charlie ParkerAuch dieses Jahr schließen sich die öffentlich-rechtlichen Kulturradios vom 18. Juli bis 12. September wieder zum „ARD Radiofestival“ zusammen, um zwischen 20.04 und 24 Uhr ein gemeinsames Programm deutschlandweit zu senden. Mit dabei sind auch wieder die ARD-Jazzredaktionen, die Montags bis Freitags ab 23.30 Uhr auf Sendung gehen; diesmal unter der Federführung von SWR2. „Der Jazz im ARD Radiofestival widmet sich am späten Abend besonderen Höhepunkten des Genres – ob aus jüngster Zeit oder aus den Archiven“, heißt es in der Ankündigung. „Neugierig und bunt feiert das ,ARD Radiofestival Jazz‘ große Momente einer Musikform, die sich permanent weiterentwickelt und neu definiert.“

Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf „Jazz-Frauen“ gelegt. „Der Jazzpreis Berlin 2020 an die Saxofonistin Silke Eberhard und der kometenhafte Aufstieg der afroamerikanischen Saxofonistin Lakecia Benjamin – das sind nur zwei Beispiele, die zeigen: Der Jazz wird weiblicher. Dem trägt das ,ARD Radiofestival‘ Rechnung in seinem Programm“, so die Pressemitteilung. Zudem werden Archivschätze gehoben: unter anderem mit den Mitschnitten des letzten Europaauftritts von Gerry Mulligan in Leipzig oder des spektakulären Konzerts von Sun Ra mit seinem Arkestra in Berlin 1970. Und dann wäre Charlie „Bird“ Parker am 29. August 100 Jahre alt geworden. Mit einem vierstündigen Special würdigt das „ARD Radiofestival Jazz“ am 30. August ab 20.04 Uhr diesen Altsaxofonisten: „Unser Charlie-Parker-Abend bringt Aufnahme-Juwelen des Improvisations-Genies. Wir fragen nach der Wirkung seiner Musik bis heute und folgen Parkers Spuren bis hinein in die Sounds von HipHop, Rap und der Big-Band-Musik des 21. Jahrhunderts.“ Alle Infos zu den Jazzsendungen gibt es auf der „ARD Radiofestival“-Site im Internet.

