40: Offene Jazz Haus Schule Köln

Joscha Oetz1980 gründete sich in Köln die Offene Jazz Haus Schule (OJHS). Diese freie Musikschule ging als Teil der zwei Jahre zuvor gegründeten Initiative Kölner Jazz Haus an den Start. Damals bedeutete Laien-Musikpädagogik vor allem eines: Klassik. Das Konzept der OJHS konzentrierte sich aber auf Pop, Rock und Jazz. „Der Anlass für die Gründung der Offenen Jazz Haus Schule war 1980 ein Mangel“, so der Bassist Rainer Linke, Gründungsmitglied, Dozent und 40 Jahre Leiter der OJHS. „Als ich mit der Musik anfing, gab es noch eine tiefe Kluft zwischen sogenannter E- und U-Musik.“

War man Anfangs noch ausschließlich auf reinen Musikunterricht fokussiert, so hat sich das pädagogische Angebot der OJHS später erweitert. Dessen Kern ist zwar bis heute ein Instrumental- und Ensemble-Unterricht durch 200 Dozent*innen, doch zudem gibt es noch die Akademie als Fortbildungsangebot, ein Soziokulturprogramm für Kinder und Jugendliche aus sozio-ökonomisch schwächeren Familien und das Projekt „Bildungspartner“, mit dem die OJHS zum Beispiel in Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen geht.

Ursprünglich wollte man am Wochenende vom 19. bis 21. Juni feiern – nicht nur den 40. Geburtstag der OJHS. Zum einen haben einige Dozent*innen in den vergangenen Monaten Auszeichnungen bekommen – wie zum Beispiel die Sängerin Tamara Lukasheva und die Cellistin Elisabeth Coudoux, die in das NRW-Exzellenz-Förderprogramm NICA aufgenommen wurden, oder der Pianist Philipp Zoubek, der Anfang Februar den WDR Jazzpreis in der Kategorie „Komposition“ bekam. Zum anderen erhöht die Stadt Köln ihre Förderung für die OJHS. Zudem wird es zum nächsten Schuljahr einen Wechsel in der Leitung geben: Der Mitgründer und langjährige Leiter Linke verabschiedet sich zur Sommerpause und übergibt die Geschäftsführung an den Bassisten Joscha Oetz. Doch sowohl die Geburtstagsfeier am 19. und das daran anschließende, alljährliche Sommerfestival am 20. und 21. Juni mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ob es einen Ersatztermin geben wird, ist noch unklar.

