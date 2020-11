Bildband: Kubas Musik 1959-1990

Cuba: Music and Revolution: Original Album Cover Art of Cuban MusicDer Londoner Verlag Soul Jazz Records setzt seine Reihe von Bänden mit Plattencovers fort. „Cuba: Music and Revolution: Original Album Cover Art of Cuban Music: Record Sleeve Designs of Revolutionary Cuba 1959-90“ wurde von BBC-Mann Gilles Peterson und Soul-Jazz-Gründer Stuart Baker zusammengestellt und versammelt das Artwork Hunderter von LPs, die seit der Revolution im Jahre 1959 veröffentlicht wurden.

Dabei zeigt das Buch viele Covers von Platten, die aufgrund des amerikanischen Embargos nie über die Karibikinsel hinausgelangten. Es erzählt so auch ein bislang unbekanntes Kapitel kubanischen Designs, in dem sich nicht nur musikalische, sondern auch politische Zeitgeschichte widerspiegelt, den Wechsel von einer touristischen Destination zu einem sozialistisch geprägten Alltag nachzeichnet. Der kubanische Band ist das dritte Kapitel in der Soul-Jazz-Coverreihe, die sich zuvor schon mit Jazz und Bossa Nova befasst hatte. Begleitet wird die Buchveröffentlichung von einer CD, die sich auf die kubanische Musik der 1970er konzentriert.

