Letter One RISINGS STARS Jazz Award: Kathrine Windfeld

Mikhail Friedman & Katherine WindfeldSeit 2017 wird jährlich der „Letter One RISING STARS Jazz Award“ an junge, talentierte Jazzmusiker*innen verliehen. Organisiert wird dieser internationale Wettbewerb durch die britische „Air Artist Agency“, deren Leiter, der in London lebende Agent Burkhard Hopper, mit der Konzertserie „Rising Stars“ schon vor Jahren unter anderem heutige Größen des Jazz wie beispielsweise Diana Krall, Brad Mehldau oder Jane Monheit einem breiten Publikum vorgestellt hat. Finanziert und gefördert wird der „Letter One RISINGS STARS Jazz Award“ durch den aus der ukrainischen Stadt Lwiw stammenden Geschäftsmann und Jazzfan Mikhail Fridman, der auch in der Jury für die diesjährige Vergabe des Preises saß – unter anderem mit George Benson oder der britischen Journalistin Imogen Tilden von der Tageszeitung „The Guardian“.

Gewinnerin der dritten Ausgabe dieses Wettbewerbs ist die dänische Pianistin und Komponistin Kathrine Windfeld, die eines der aufregendsten Talente im Jazz ist. Sie studierte Musikwissenschaft in Kopenhagen und später Klavier und Komposition an der Musikakademie im schwedischen Malmö. 2014 gründete sie ihre eigene Bigband, mit der sie ein Jahr später das Album „Aircraft“ veröffentlichte. Bislang arbeite sie unter anderem für die DR Big Band, die Bohuslän Big Band und die hr-Bigband aus Frankfurt. „Das war eine harte Aufgabe, aus den 25 talentierten Finalisten einen Gewinner auszuwählen“, so Benson: „Kathrine zeigt großes Potenzial, ihre innovative Herangehensweise in Kombination mit einer attraktiven Mischung aus verschiedenen Musikstilen macht sie zu einer Gewinnerin, auf die man zukünftig achten wird!“ Ihr Gewinn ist eine Festivaltournee durch Europa: Windfeld wird im Sommer unter anderem beim britischen Festival Love Supreme, beim norwegischen Kongsberg Jazzfestival und bei den Jazzopen Stuttgart zu hören sein.

Weiterführende Links

„Letter One RISING STARS Jazz Award“