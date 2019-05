Timmendorfer Strand: JazzBaltica

Jakob BroDie ersten Konzerte sind schon ausverkauft – ein guter Gradmesser dafür, wie beliebt die JazzBaltica beim Publikum ist. In diesem Jahr öffnet das Ostseefestival vom 20. bis zum 23. Juni seine Pforten. Los geht es mit geballter Starpower: Bassbariton Thomas Quasthoff singt mit seiner prominent besetzten Band mit Frank Chastenier (Piano), Dieter Ilg (Bass) und Wolfgang Haffner (Drums). Ebenfalls noch am Auftaktabend kann man im JazzClub die Fab4 der schwedischen Posaunistin Karin Hammar erleben. Das Doppelkonzert am Freitag mit der JazzBaltica All Star Band, zu der Stars wie Julia Hülsmann, Nicole Johänntgen, Eva Klesse und Eva Kruse gehören, und dem Quartett des dänischen Gitarristen Jakob Bro mit seinem Landsmann Palle Mikkelborg an der Trompete ist bereits ausverkauft. Die Band Funkhaus mit Sängerin Katrin Hohl ist am Timmendorfer Strand zu sehen, Jazzlegende Fred Wesley spielt anschließend mit seiner Band auf der Hauptbühne.

Bereits am Mittag startet das Programm am Samstag mit Fette Hupe, dem Trio des polnischen Pianisten Marcin Wasilewski und dem Rainbow Trio der Gitarristin Susan Weinert. Weiter geht es mit dem Trio des schwedischen Schlagzeugers Emil Brandqvist, dem Doppelkonzert mit Charlotte Greves Lisbeth Quartet und dem Quintett des norwegischen Trompeters Mathias Eick (ebenfalls bereits ausverkauft) sowie der Filmvorführung des Blue-Note-Films „It must schwing!“. Ebenfalls ausverkauft ist das Doppelkonzert am späten Abend mit Nils Wülker und Marilyn Mazur’s Shamania. Wer es ruhiger mag, kann das Solokonzert von Nicole Johänntgen oder das Duokonzert von Asja Valcic und Klaus Paier besuchen.

Der letzte Festivaltag startet mit Katja Riemann und dem „Karneval der Tiere“ sowie dem Trio des schwedischen Pianisten Joel Lyssarides. Danach stehen noch Rymden um den norwegischen Pianisten Bugge Wesseltoft, das französische Duo Matthieu Michel & Jean-Christophe Cholet, Mare Nostrum, Kuu!, das Trio der Harfenistin Izabella Effenberg und die „Afro-Salsa Night“ auf dem Programm. Alle Infos auf der JazzBaltica-Site im Internet.

