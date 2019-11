11: Jazztival Bühl

14. – 17. November 2019:

Jazztival Bühl Das Jazztival Bühl – das Städtchen in Baden-Württemberg liegt gleich hinter Baden-Baden – konnte im letzten Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern. Die elfte Ausgabe dieses Festivals findet nun vom 14. bis zum 17. November statt. Die Harfenistin Evelyn Huber präsentiert ihre Zusammenarbeit mit dem New Yorker Sirius Quartet, ihre Instrumentalkollegin Kathrin Pechlof kommt mit ihrem kammermusikalischen Trio mit dem Saxofonisten Christian Weidner und dem Kontrabassisten Robert Landfermann aus Berlin nach Baden-Württemberg.

Auch die gebürtige Polin, mittlerweile in Nürnberg lebende Izabella Effenberg spielt die große Konzertharfe. Doch in ihrem Quintett Warschau stehen das Vibrafon und die Array Mbira (eine Art Kalimba) im Mittelpunkt ihrer Improvisationsmusik. Als Krönung des „Harfen-Festivals“ wird dann auch noch der New Yorker Park Stickney ein Konzert geben. Zudem gibt es noch eine „Masterclass“ mit Stickney, einen Workshop „Wir machen Musik“ für Menschen mit und ohne Handicap, einen Jazz-Gottesdienst und beim Jazzbrunch zum Ausklang spielt Pechlof noch einmal mit der Bigband Brass & Fun spielen. AlleInfos gibt’s auf der Jazztival-Bühl-Site im Internet.

Weiterführende Links:

Jazztival Bühl