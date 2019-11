40: Leverkusener Jazztage

Al Di MeolaIhre 40. Ausgabe feiern die Leverkusener Jazztage vom 7. bis zum 17. November in diesem Jahr. In der Stadt am Rhein sah man die Genregrenzen schon immer lässig, und so spielen in diesem Jahr zum Beispiel Samy Deluxe, Element Of Crime und Gentleman, die man sonst auf Jazzfestivals wohl eher selten erleben kann. Aber natürlich sind auch die internationalen Heavyweights des Jazz am Start: Al Di Meola beehrt die Jazztage und spielt das traditionelle Abschlusskonzert im Bayer-Erholungshaus mit dem aktuellen Album „Opus“ im Gepäck, die Yellowjackets kollaborieren mit der WDR Big Band, Kinga Glyk kommt und bringt bestimmt auch ihren E-Bass mit, Billy Cobham, Bill Evans und Simon Phillips haben ihre jeweiligen Bands dabei.

In der „ACT Night“ spielt neben dem absoluten kommerziellen Abräumer der Firma, dem All-Star-Quartett 4 Wheel Drive, noch das besinnliche Mittelmeer-Trio Mare Nostrum unter anderem mit Trompeter Paolo Fresu. Und natürlich sind auch die deutschen Jazzstars am Start – Klaus Doldinger’s Passport genauso wie Götz Alsmann. Was gibt’s noch? Tanzen mit Incognito, die entzückende Lydie Auvray, eine Bluesnacht mit Kenny Wayne Shepherd, Kris Barras und Eamonn McCormack, die Soul-Nachwuchshoffnung Kimberose, den einstigen ESC-Verweigerer Andreas Kümmert, Piano-Berserkerin Younee und das New Yorker Schwergewicht Popa Chubby. Alle Infos zur 40. Ausgabe der Leverkusener Jazztage gibt es im Internet auf der Festivalsite.

