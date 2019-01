Wettbewerbe: Mannheim & Burghausen

LBTEnde vergangenen Jahres hat sich die Vorjury des „Neuen Deutschen Jazzpreises Mannheim“ (unter anderem mit dem Gitarristen Christian Eckert und der Sängerin Tamara Lukasheva) getroffen und eine Liste der Bewerber*innen zusammengestellt, die nun an den diesjährigen Kurator, den französischen Kontrabassisten Renaud Garcia-Fons, geschickt worden ist. Aus insgesamt 13 Bands muss der nun seine Wahl für die drei Finalist*innen treffen, die am 16. März in der Alten Feuerwache Mannheim um das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro spielen. In dieser Liste mit dabei sind unter anderem das Benedikt Koch Quintett, Katrin Scherer’s CLUSTER Quartett, Lucia Cadotsch Speak Low und Of Cabbages And Kings. Zum dritten Mal wird auch der „Neue Deutsche Kompositionspreis“ im Rahmen dieses Wettbewerbs verliehen: Im Rennen sind unter anderem Christina Fuchs, Peter Lehel und Benjamin Schaefer.

Das Programm für die 50. Internationale Jazzwoche Burghausen vom 26. bis 31. März ist nun komplett: Die Finalisten des elften „Europäischen Burghauser Nachwuchs Jazzpreises“ stehen fest, die den ersten Abend der Jubiläumsausgabe dieses Festivals an der bayrisch-österreichischen Grenze bestreiten werden. Mit dabei sind das Trio LBT um den Münchner Pianisten Leo Betzl, die zehnköpfige Musikerinnen-Formation SiEA gleichfalls aus München, das Quartett Lobster aus Südtirol, das Lorenzo Riessler Ensemble aus London und die Formation Weezdop um den polnischen Akkordeonisten Kasper Smolincki. In rund 20-minütigen Showcase-Konzerten stellen sich die Finalbands dem Votum der vierköpfigen Jury unter der Leitung von Joe Viera. Der „Europäische Burghauser Nachwuchs Jazzpreis“ ist mit insgesamt 8.000 Euro dotiert, zudem wird die Gewinnerband am Folgetag den Festivalabend in der Wackerhalle eröffnen. Zudem gibt es am Schlusstag der Jazzwoche Burghausen, am 31. März, eine Art „Best Of“ mit drei vergangenen Gewinnern dieses Wettbewerbs: mit dem Elliot Galvin Trio, Malstrom und der Beats & Pieces Bigband. Alle Infos zum Wettbewerb und zum Jubiläumsprogramm gibt es auf der Festivalsite im Internet.

