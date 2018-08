Hamburg/Berlin: Sun Ra Arkestra

Sun Ra ArkestraDirekt aus New York, wo sie am 8. August bei freiem Eintritt beim „Lincoln Center Out of Doors“-Festival im Damrosch Park auftraten, startet das Sun Ra Arkestra am 10. August eine kleine Europa-Tour in Hamburg. Die Überlebenden des legendären Ensembles haben keine gut gefüllten Konten oder lukrative Immobilien, keinerlei Altersvorsorge, nicht mal Tantiemen aus den vielen Platten mit den handgemalten Hüllen – das Einzige, was Sun Ra seinen Musikern hinterlassen hat, sind Berge von Noten und Tonbändern und einen Eindruck, der auch 25 Jahre nach dessen Tod noch wirkt. Der Saxofonist Marshall Allen ist mittlerweile 94 Jahre alt, und auch wenn es unter seiner Leitung nicht mehr so autoritär zugehen soll, wird das spirituelle Erbe Ras stets hochgehalten. Eigentlich vergeht kein gesprochener Absatz ohne dass zwei Namen fallen: Sun Ra und „The Creator“.

Früher kamen die Leute, um Sun Ra zu sehen. Mit den Antennen auf dem Hut, den lustigen Kostümen, der Multimedia-Performance mit Light-Show, Film und Tanz – heute sind davon die farbenfrohen Space-„Uniformen“ und die Musik geblieben. Allen meint immer noch ein Staunen zu bemerken, wenn das Arkestra auftritt. Als würden die Zuhörer so etwas zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Zwischen geordnetem Improvisations-Chaos klingen Zitate aus der Swing-Ära an, Arrangements von Fletcher Henderson möchte Allen dann so getreu wie möglich gespielt wissen.

Musikalisch gesehen klang der eigenartige Mix aus Black-Cosmic-Swing, Elektronik, Bebop und Avantgarde bestimmt schon mal spannender als bei der aktuellen Arkestra-Ausgabe. Die Gesten des dirigierenden Leiters scheinen akkuratere und größere Klänge zu meinen als jene, die folgen. Doch er weiß, dass Töne heilen können. Die Last des Alltags, Probleme, die sich nicht lösen lassen, die kennt auch Allen gut. Karriere und Geld interessieren ihn nicht: „Ich habe nie etwas gehabt, das kann man mir also auch nicht nehmen“, sagt er. Allen hat gespürt, wie die Musik das Leben zum Guten wenden kann. Darauf schwört er: Musik ist für ihn das definitive Heilmittel. Am 10. August im Kampnagel, Hamburg, am 11. August im Festsaal Kreuzberg, Berlin.

Weiterführende Links

Sun Ra Arkestra