Charles Lloyd1950 gründete der Pianist George Wein in seiner Heimatstadt Boston einen Jazzclub, 1954 erfand er das Newport Jazz Festival, das er 2016 ein letztes Mal leitete. Mit 90 Jahren gab der einst mächtigste Jazzfestivalmacher bekannt, dass der Bassist Christian McBride der neue künstlerische Leiter des Newport Jazz Festivals wird. Nach einem fulminanten Start 2017 lädt McBride nun zu einem neuen Jahrgang des legendären Festivals. Ein Highlight des durchweg hochkarätigen Festivals sind die dreitägigen Konzertfeierlichkeiten anlässlich des 80. Geburtstags von Charles Lloyd in diesem Jahr. Mit dabei sind Zakir Hussain, Jason Moran und die Sängerin Lucinda Williams, mit der Lloyd die gemeinsame CD „Vanished Gardens“ aufführen wird. Mit „Still Dreaming“ von Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley und Brian Blade stellt McBride einen weiteren Meilenstein aus der aktuellen Jazz-CD-Produktion vor.

Zu den weiteren Gästen – mit zahlreichen von ihnen spielte McBride in verschiedensten Kontexten bereits zusammen – gehören Pat Metheny mit Antonio Sánchez, Linda May Han Oh und Gwilym Simcock, Andra Day, George Clinton & Parliament Funkadelic, Jon Batiste, Artemis mit Cécile McLorin Salvant, Renee Rosnes, Anat Cohen und Ingrid Jensen, Gregory Porter, R+R=NOW mit Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott aTunde Adjuah, Derrick Hodge, Taylor McFerrin und Justin Tyson, Grace Kelly, Ambrose Akinmusire’s Origami Harvest, Harold Mabern und Eric Alexander, Cory Henry and the Funk Apostles, Michel Camilo, Roy Hargrove, Jane Bunnett & Maqueque, Jazzmeia Horn, Emmet Cohen, Helen Sung on Tap, The DIVA Jazz Orchestra, Mary Halvorson’s Code Girl, Bill Charlap, Living Colour, Lean On Me: José James Celebrates Bill Withers sowie Rudresh Mahanthappa Indo-Pak Coalition. Laurie Anderson, die am 1. August zusammen mit Bill Laswell das A L‘Arme Festival in Berlin eröffnen wird, tritt am 4. August zusammen Christian McBride und Rubin Kodheli in Newport auf. Das Newport Jazz Festival 2018 findet vom 3. bis 5. August in Newport, Rhode Island, statt.

