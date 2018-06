Köln: „Summer Jazz“ im Stadtgarten

Endangered Blood

Okay, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ab dem 14. Juni ist vier Wochen lang ein Block, in dem es sich allenfalls an spielfreien Tagen lohnt, ein Jazzkonzert anzusetzen. Deshalb lässt zum Beispiel der Stadtgarten in Köln erst das Endspiel der Fußball-WM am 15. Jul verstreichen, bevor man mit dem dreitägigen Festival „Summer Jazz“ am 16., 17. und 20. Juli noch einmal vor der eigentlichen Sommerpause an den Start geht. Als eine Art „Cherry picking“ im Obstgarten der improvisierten Musik ließe sich vielleicht das „Konzept“ dieses Festivals am ehesten beschreiben – oder doch eher so wie es die Organisatoren vom Stadtgarten ankündigen: „Wir nutzen die Anwesenheit von drei herausragenden Gruppen in Europa und veranstalten mit ihnen drei Konzertabende unmittelbar im Anschluss an die Fußball-WM.“

Den Anfang macht am 16. Juli das amerikanische Jazz-Pianotrio The Bad Plus. Nachdem dieser Dreier 17 Jahre lang mit Ethan Iverson (Piano), Reid Anderson (Bass) und Dave King (Drums) in unveränderter Besetzung gleichermaßen Publikum wie Presse mit einem einzigartigen Sound und stilistischem Eklektizismus begeistert hatte, hat im vergangenen Herbst nun Orrin Evans Platz auf dem Pianoschemel genommen. Seit den frühen 1990er-Jahren spielt die amerikanische Pianistin und Komponistin Carla Bley im Trio mit dem englischen Saxofonisten Andy Scheppard und ihrem Lebensgefährten, dem E-Bassisten Steve Swallow, zusammen. Am 17. Juli macht die „Grande Dame“ des zeitgenössischen Jazz mit diesem Trio Station im Stadtgarten. Das Quartett Endangered Blood ist von Jim Black (Drums), Trevor Dunn (Saxofon), Chris Speed (Saxofon) und Oscar Noriega (Bass) ursprünglich für ein Benefizkonzert zugunsten eines erkrankten Freundes gegründet worden. Doch die sprichwörtliche Chemie untereinander stimmte, und so entschloss man sich, weiter zu machen. Mit ihrem aufregend interessanten, stilistisch vielschichtigen Modern Jazz beschließen die vier am 20. Juli das erste „Summer Jazz Festival“ im Kölner Stadtgarten. Alle Infos auf der Stadtgarten-Site im Internet.

