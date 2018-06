München: Martin Brugger

Martin BruggerNeben dem „BMW Welt Jazz Award“, der dieses Jahr zum zehnten Mal ausgespielt wurde und dessen Gewinner die Münchner Band LBT aka Leo Betzl Trio geworden ist, engagiert sich die Münchner Traditionsautomarke auch für den Jazznachwuchs. Zum dritten Mal ist heuer der „BMW Welt Young Artist Jazz Award“ verliehen worden, 3.000 Euro ist der Wert, zudem gibt es für den Gewinner noch Konzerte bei den Leipziger Jazztagen und im Münchner Jazzclub Unterfahrt. „In diesem Jahr feiert die BMW Group das zehnjährige Jubiläum des BMW Welt Jazz Awards. Während dort erfahrene Musiker gegeneinander antreten, möchten wir mit dem ,BMW Welt Young Artist Jazz Award‘ gezielt die Musiker von morgen fördern. In unserem dritten Jahr darf ich Martin Brugger ganz herzlich gratulieren. Ein großer Dank gilt der Stadt München als unserem langjährigen Partner“, so Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstandes der BMW Group.

Auch für die Entscheidung für Brugger ist die Jury des „BMW Welt Jazz Award“ verantwortlich. „Der 28-jährige Bassist und Multiinstrumentalist Martin Brugger gehört zum verschworenen Zirkel der erfolgreichen jungen Jazzer, die zuletzt aus einigen erstaunlichen Jahrgängen des Jazzinstituts der Münchner Musikhochschule hervorgegangen sind“, heißt es in der Begründung der Jury. „Während die meisten allerdings über eine klassische Vorbildung und das Jazzstudium zu den neuen musikalischen Mischformen gekommen sind, mit denen sie in Gruppen wie aktuell die deutsche, teilweise auch schon die internationale Szene erobern, ist Brugger sozusagen aus der anderen Richtung dazu gestoßen. Er begann mit 18 als E-Gitarrist in der Indie-Rockband This is the Arrival und verlegte sich dann solo als Occupanther auf die elektronische Musik, ein Projekt, das er ebenso wie ein elektro-akustisches Duo mit Carlos Lipa weiter pflegt. Um sein Spektrum zu erweitern, und weil Talent alleine nicht reicht, nahm er ein Jazzbass-Studium an der Musikhochschule auf. Aus der Besetzung, die er für sein Abschlusskonzert zusammengesucht hatte, ist die Band Fazer entstanden: Mit Paul Brändle an der E-Gitarre, dem bereits mehrfach preisgekrönten Trompeter Matthias Lindermayr und – wozu ihn ein Auftritt der Free-Jazz-Ikone Peter Brötzmann mit einem ebenso druckvoll besetzten portugiesischen Rock-Trio inspirierte – gleich den beiden Schlagzeugern Sebastian Wolfgruber und Simon Popp verwebt Brugger songartige Strukturen, die viel Freiraum für Improvisation lassen, mit rhythmischen Geflechten, die in den klassischen Jazz, aber auch nach Westafrika, Lateinamerika oder Indien verweisen.“

