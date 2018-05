Mannheim: Neuer Jazzclub Ella & Louis

Ella & LouisNur zwei Wochen bevor das Festival Enjoy Jazz mit seiner 20. Ausgabe am 2. Oktober startet, öffnet in Mannheim ein neuer Jazzclub: Ella & Louis. Ort für diese 199 Sitzplätze fassende Spielstätte ist der Keller unter dem Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten. Initiatoren sind die beiden Rosengarten-Geschäftsführer Johann W. Wagner und Bastian Fiedler sowie der Trompeter und „Hans Dampf in allen Gassen“, Thomas Siffling. Zurzeit wird der Keller noch renoviert – und weil Ella & Louis auch einer der Orte für den besten Gin werden soll, probiert man sich momentan durch viele Sorten von Wacholderschnäpsen. Ziel ist es, mit Ella & Louis zumindest auf die Europakarte der Jazzclubs zu kommen. Thomas Siffling: „Der Jazz ist nicht tot, aber die Zeit verrauchter, runtergekommener Clubs ist eben vorbei“, wird der Trompeter in der Tageszeitung „Mannheimer Morgen“ zitiert: Er wolle daher mit Ella & Louis „eine gesellschaftlich relevante Spielstätte für Jazz“ schaffen.

Das Eröffnungsprogramm von Ella & Louis zwischen dem 13. und 16. September steht ebenso wie das Gros der Konzerte bis zum Jahresende. Zudem geben diese ersten Abende einen Einblick in das Konzept des Clubs. Die Musikerinitiative IG Jazz Mannheim verlässt beispielsweise ihren angestammten Ort, die Klappsmühl‘, und wird ab September ihre monatlichen Termine in Ella & Louis veranstalten. Stilistisch schlagen die Konzerte eine Brücke von einer zeitgenössischen Improvisationsmusik über einen gepflegten Pop-Jazz bis hin zu traditionelleren Spielformen. Den Anfang macht am 13. September das Nils Wogram Nostalgia Trio, gefolgt von der Sängerin Julia Biel und dem Flow-Projekt von Siffling. Weitere Konzerte gibt es dann unter anderem mit Hotel Bossa Nova (24. September), dem Alexandra Lehmler Quartett (8. Oktober) und dem Janice Dixon/Michael Sorg Trio (29. Oktober). Einen Jazzclub wie Ella & Louis finanziell zu stemmen, ist ein ehrgeiziges Projekt. Doch drei Initiatoren sind guter Dinge. Eine Gesellschaft mit insgesamt 21 stillen Teilhabern wurde gegründet, finanzielle Unterstützung gibt es auch durch die öffentliche Hand. Alle Infos findet man auf der Ella & Louis-Site im Internet.

