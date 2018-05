30: Africa Festival in Würzburg

Fatoumata DiawaraZum 30. Mal findet dieses Jahr das Africa Festival in Würzburg vom 31. Mai bis 3. Juni statt. „Das Africa Festival besteht seit 1989 und ist das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Über 6.750 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik sind bisher in Würzburg aufgetreten und haben mehr als 2.320.000 Besuchern den kulturellen Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt“, schreiben die Organisatoren dieses Festivals. „Auf Grund des großen Erfolges gibt es in Deutschland inzwischen verschiedene Kopien des Africa Festivals in unterschiedlicher Qualität“, so die Veranstalter weiter: „Die tanzenden Figuren mit dem Namen Africa Festival im Logo garantieren auch in Zukunft eine hohe Qualität des Musik- und Rahmenprogramms.“

Im Zirkuszelt, der Abendbühne des Africa Festivals, treffen sich im Jubiläumsprogramm die Größen der Musikszene Afrikas und zeigen eine Art Querschnitt durch die verschiedenen Programme der Festivalgeschichte. Die gefeierte Sängerin Fatoumata Diawara kommt ebenso nach Würzburg wie die „Afro-Jazzlegende“ aus Kamerun, Manu Dibango. Außerdem mit dabei: Lokua Kanza, Angelique Kidjo, Habib Koité, die Band Hot Water, Sona Jobarteh und Alpha Blondy. Aber auch das Tagesprogramm hat seine Höhepunkte: mit HipHop aus Dakar von der Darar J Familiy, mit afrikanischem Soul von Dobet Gnahoré oder mit „Germany’s finest Roots Regggae & Soul Artist“, Patrice. Das komplette Programm gibt es auf der Africa-Festival-Site im Internet.

