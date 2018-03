Frankfurt: FMW in Concert

Tierney Sutton

Neuigkeiten aus der Frankfurter Musikwerkstatt (FMW). Die schuleigene Veranstaltungsreihe „FMW in Concert“ wird mit zwei Konzerten fortgeführt. Der Arbeitstitel „Jazzbegegnungen“ soll Programm sein, in der Halle B.05 in der Frankfurter Edisonstraße: Begegnungen zwischen Musikern und Studierenden, alten Bekannten und neuen Gesichtern. Deshalb spielen hier zum einen besondere Gäste, die der FMW nahestehen, und zum anderen FMW-Absolventen mit aktuellen Projekten. Je zwei Konzerte werden im Frühjahr und im Herbst 2018 stattfinden. Das erste Frühjahrskonzert am 22. April gestalten zwei der „altgedienten“ Jazzmusiker Frankfurts: Thomas Heidepriem, lange Jahre Bassist der hr-Bigband und als einer der wohl wichtigsten Musiker dieser Formation bei seiner Verabschiedung im Jahr 2017 mit viel Anerkennung für sein musikalisches Engagement bedacht, und der seit 1967 auf der Frankfurter Jazzszene in vielen Positionen aktive Schlagzeuger Thomas Cremer haben sich den amerikanischen Pianisten Larry Porter, der neben seinen Jazz-Performances auch mit der Musikkultur Indiens vertraut ist, eingeladen.

Der Schlagzeuger und FMW-Absolvent Jens Biehl prägt die Jazzszene im Rhein-Main-Gebiet entscheidend mit und ist mit dem Real Jazz Trio für das zweite Frühjahrskonzert zu Gast, das am 13. Mai ausgewählte Jazzstandards und Eigenkompositionen des Bassisten Johannes Schädlich und des Pianisten Jean-Yves Jung spielt. Durch die Veranstaltungsreihe „FMW in Concert“ soll auch die Halle der Frankfurter Musikwerkstatt als neue Spielstätte für andere Initiativen, Kooperationen und Veranstalter etabliert werden. Ebenfalls am 13. Mai gibt es in den Räumen der FMW eine Meisterklasse mit dem Trio der amerikanischen Jazzsängerin Tierney Sutton. Nach ihrem Konzert mit am Abend zuvor im Kulturzentrum M8 in Mainz wird Sutton zweieinhalb Stunden lang den Studierenden Einblicke in ihre Arbeit als zeitgenössische Jazzvokalistin geben. Alle Infos auf der FMW-Site im Internet.

