Rokia Traoré: Neue Bühnenprojekte

Die malische Sängerin Rokia Traoré, die letztes Jahr ihr Album „Né So“ veröffentlicht hat, kommt mit einem neuen Bühnenprojekt nach Europa. In „Dream Mandé Bamanan Djourou“ präsentiert sie ein doppelgesichtiges Programm: Zum einen ist es Neuarrangements von Melodien aus der klassischen Musik der Mande-Völker gewidmet, zum anderen webt sie in den Programmablauf Chansons von Jacques Brel und Léo Ferré. Das Repertoire spiegelt so auch ihr Leben zwischen den beiden Kulturen wider.

Traoré bringt die Show mit einem 12-köpfigen Ensemble auf die Bühne, in dem neben Kora, Ngoni und Bolon auch ein sechsstimmiger Chor agiert. Das Programm wird in den nächsten Monaten unter anderem im Konzerthaus Wien und der Hamburger Elbphilharmonie zu hören sein. Als Ableger dieses Programms präsentiert Traoré auch das „Dream Mandé Djata“, einen englischen und französischen Monolog, der sich um ein Mandinka-Epos rankt und mit instrumentalen Zwischenspielen auf Kora und Ngoni gefüllt wird.

