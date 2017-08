Neues Buch: Vinyl Freak

John Corbett ‚Vinyl Freak‘Jedes Jahr ein neuer Corbett. Nach „Microgroove“ (2015) und „A Listener’s Guide To Free Improvisation“ (2016) vereint das neue Buch von John Corbett nun die Highlights seiner zwischen 2000 und 2012 im DownBeat publizierten Kolumne „Vinyl Freak“. Corbetts Blick ist erprobt, seit Jahrzehnten brennt der 1963 geborene Journalist, Kulturvermittler, Konzertveranstalter und Galerist besonders für die frei improvisierte Musik und deren Protagonisten. Im Musikclub Empty Bottle veranstaltete er in seiner Heimatstadt Chicago zahlreiche Konzerte, 2002 war er künstlerischer Leiter des Berliner JazzFests. Corbett setzte sich zudem sehr für das künstlerische Erbe von Sun Ra ein. In jüngster Zeit begegnet man ihm als Co-Leiter der Chicagoer Galerie Corbett vs Dempsey auch auf großen Kunstmessen wie in diesem Jahr auf der Art Basel.

Als Vinyl-Freak spürte er vergriffene und meist nicht auf CD wiederveröffentlichte LPs auf, der Untertitel „Love Letters To A Dying Medium“ beschreibt ziemlich gut die Gefühlslage des ambitionierten Sammlers. Der inhaltliche Bogen ist von Philly Joe Jones über André Hodeir bis zu Klaus Doldinger und Anthony Braxton und, na klar, Sun Ra weit gespannt. Die erste Auflage des Buchs kommt als „Limited Collector’s Edition“ zusammen mit einer Flexi Disc, auf der Sun Ra, Piano und Gesang, mit „It’s A Good Day“ zu hören ist. Das Buch „Vinyl Freak“ von John Corbett ist bei Duke University Press erschienen, es hat 260 Seiten und kostet 27 Euro.

