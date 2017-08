Zürich: Chanson-Festival

Chanson en Stok„Sounds aus Frankophonien“ ist das Motto des Festivals Chanson En Stok, das vom 19. September bis zum 24. September zum 18. und letzten Mal im Zürcher Theater Stok über die Bühne gehen wird. Das besondere Konzept des Teams um den Veranstalter und Kurator Ulrich Schuwey: Chanson wird hier als global frankophones Phänomen verstanden, demzufolge auch Künstler aus Frankreich, der Schweiz und Kanada eingeladen. Aktuelle Entdeckungen aus dem französischsprachigen Teil des Ahornstaates haben in den letzten Jahren dabei ein besonderes Gewicht bekommen. So sind in der 2017er-Ausgabe vier franko-kanadische Acts zu hören.

Die Songwriterin Safia Nolin aus Québec Ville, Blues-Rockerin Samuele aus Montréal und Sarah Toussaint-Leveillé mit ihrem poetischen Folk werden allesamt als Aushängeschilder der starken weiblichen Szene der Provinz Québecs erstmals im deutschsprachigen Raum zu entdecken sein. Ihr männlicher Kollege Jeff Moran ist mit seiner Reibeisenstimme schon seit einiger Zeit in der Szene Montréals etabliert. Mit der Folk-Popperin Mize und dem Indie-Chanson-Quartett Charlotte Peut-Être finden sich Gäste aus der schweizerischen Romandie ein. Aus dem Mutterland der Sprache Frankreich kommt Nachwuchs-Chansonière Leila Huissoud in den Keller des Theater Stok, darüber hinaus das Rock-Jazz-Fusion-Trio iAross und die franko-iberische Songwriterin Nyna Loren.

