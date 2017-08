USA: Chamber Music America

Wadada Leo Smith

Seit 40 Jahren unterstützt „Chamber Music America“ amerikanische Ensembles und Veranstalter mit finanziellen Zuwendungen für Künstler-Aufenthalte, Konzertveranstalter und Kompositionsaufträge. In diesem Jahr werden die ausgewählten Ensembles und Veranstalter mit insgesamt 951.545 US-Dollar unterstützt, die Auswahl wurde von einem unabhängigen Gremium aus Musikern und Veranstaltern getroffen. Vergeben werden die Gelder in vier Kategorien: „New Jazz Works“, „Presenter Consortium for Jazz“, „Classical Commissioning“ und „The Residency Partnership Program“.

Insgesamt gingen davon 447.000 US-Dollar an 15 Jazzensembles und die sie leitenden Komponisten: Erica Lindsay, Andrea Brachfeld, Ben Wendel, Craig Handy, Zaccai Curtis, Ian Carey, Joshua Lawrence, Kendrick Scott, Manuel Valera, Martin Bejerano, Mickey Bass, Mike Holober, Chano Dominguez, Samuel Torres und Vardan Ovsepian. Neben dem Wendell Harrison Ensemble aus Detroit wurde auch die „Women’s Housing and Economic Development Corporation“ vom „Bronx Music Heritage Center“ und das Garifuna Jazz Ensemble ausgezeichnet. Insgesamt 156.000 US-Dollar gingen an verschiedene lokale Veranstalter von: The Bad Plus mit Bill Frisell, Dafnis Prieto Sextet, Odean Pope Saxophone Choir,Wadada Leo Smith Golden Quartet und Arturo Sandoval Sextet.

