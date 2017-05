JAZZthing.tv: Musik-Video von Ersan Mondtag

Max-Andrzejewski’s HUETTE & The Homegrown Organic Gospel Choir.jpg

Bei der neuen CD des Komponisten und Schlagzeugers Max Andrzejewski, die gerade bei WhyPlayJazz erschienen ist, dreht sich alles um den aktuellen Hype ums Essen. Für seinen Gospel übers Essen hat er seine Band HÜTTE um einen 13-köpfigen Chor mit Dorrey Lin Lyles erweitert: „Max Andrzejewski’s HÜTTE & The Homegrown Organic Gospel Choir“ (WhyPlayJazz/NRW), so auch der Titel der CD. Wie das Label mitteilt, „forscht Andrzejewski musikalisch nach der Metapher des Essens – des lebenserhaltenden und unmittelbaren Genusses –, der Freude, der Hoffnung, der Erlösung, welche auch in der Kulinarik innewohnen, stehen – gnostisch, manichäistisch – die Leiden gegenüber, die immanenten: Verzweiflung, Reue, Schmerz, Übelkeit, die Last des Körpers, der Fluch des Übermaßes, der Selbstekel und die Kasteiung.“

Das passende Musikvideo hat nun der als „Shootingstar des deutschen Theaters“ gefeierte Ersan Mondtag in Zusammenarbeit mit Florian Seufert gedreht. Mondtag, geboren 1987, war bereits zweimal in Folge Gast des Berliner Theatertreffens (2016 „Tyrannis“, 2017 „Die Vernichtung“). Er überzeugt mit seiner starken Bildsprache und seinen hochmusikalisch choreographierten Stücken. Für dieses Musikvideo inszenierte er mit Darstellerinnen wie Kate Strong, Sema Poyraz und Alina Rank eine Gruppe Menschen, die in einem Metro-Großmarkt ein verstecktes Leben führen und das Essen verehren, ohne es essen zu dürfen. Bis es zum Tabubruch kommt. Max Andrzejewski’s HÜTTE & The Homegrown Organic Gospel Choir ist auch auf Deutschland-Tournee: unter anderem mit Konzerten beim XJAZZ-Festival in Berlin (6. Mai), in der Unterfahrt in München (10. Mai), im Jazzclub in Villingen (13. Mai) und beim Jazzfestival in Eberswalde (27. Mai).



Weiterführende Links

HÜTTE