Metropolregion Rhein-Neckar: 19. Enjoy Jazz Festival

Joshua RedmanDie ersten Acts stehen fest und der Vorverkauf für das Festival Enjoy Jazz hat bereits begonnen. Dem Festival ist es mit großem und jedes Jahr zunehmenden Erfolg gelungen, während sechs Wochen im Herbst einen exzellenten Mix aus Jazz, Soul und Hip-Hop, Klassik, Pop und Electro zu präsentieren. Bereits bekanntgegeben sind Konzerte mit dem Wolfgang Muthspiel Quintett, Donny McCaslin, Egberto Gismonti & Maria João, Youn Sun Nah, Vijay Iyer Sextett, Avishai Cohen Quartett, Gianluigi Trovesi und Gianni Coscia, SWR-Preisträger Christian Lillinger, BadBadNotGood, Eric Schaefer & The Shredz, The Souljazz Orchestra, Ephemerals, Andromeda Mega Express Orchestra, Shabaka & The Ancestors, Ida Lupino, Hot 8 Brass Band und Mammal Hands. Das 19. Enjoy Jazz findet vom 2. Oktober bis 11. November statt.

Traditionell vertreibt sich das engagierte Team um Festivalmacher Rainer Kern die Wartezeit bis zum Festivalbeginn mit dem Enjoy Jazz Summer. Am 31. Mai tritt das Joshua Redman Trio in der Alten Feuerwache Mannheim auf. Tini Thomsen’s MaxSax stehen am 2. Juli im Karlstorbahnhof Heidelberg auf der Bühne und Black String spielen am 5. Juli in DasHaus Ludwigshafen.

Weiterführende Links

Enjoy Jazz