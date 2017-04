Ticketverlosung: Raul Midón

Raul MidónKürzlich ist das neue Album, „Bad Ass And Blind“ (Mack Avenue/in-akustik), des blinden Singer/Songwriters und Gitarristen Raul Midón erschienen. „Als ein wahres Talentbündel erweist sich der amerikanische Singer/Songwriter Raul Midón auch auf seinem neunten Album“, schreibt Uli Lemke in der aktuellen Ausgabe von Jazz thing über die CD. „Er ist nicht nur ein großartiger Sänger (der so manches Mal an Stevie Wonder erinnert), sondern auch ein mindestens ebenso guter Gitarrist: Man höre nur einmal das raffiniert konstruierte und doch mit viel Gusto gespielte Solo in der Jazzballade ,If Only‘. Zudem schreibt er tolle Songs. Da ist das mit viel Schmelz hingetupfte ,Jack‘, aber auch der HipHop-Gefilde streifende Titelsong, in dem er sich selbst auf die Schippe nimmt (Midón wurde blind geboren). Und dann hat er ,Bad Ass And Blind‘ auch noch selbst produziert in einem schön warmen Sound.“

Auch und gerade live spielt Midón seine Qualitäten voll und ganz aus, wenn er zumeist begleitet von seinem Trio die Songs aufführt. Dann zeigt er einen Spagat zwischen dem Entertainer erster Güte, der sein Publikum vortrefflich unterhält, und dem ernsthaften Songwriter, dem es eine Herzensangelegenheit ist, tief in die Lieder einzudringen und deren Kern offenzulegen. Ende Mai ist Midón wieder auf Tournee in Deutschland und Österreich: im Quasimodo in Berlin (25. Mai), in der Fabrik in Hamburg (26. Mai), im Porgy & Bess in Wien (28. Mai) und gleich zwei Abende in der Unterfahrt in München (29. und 30. Mai). Für diese Konzerte verlosen wir 2×2 Tickets: Schickt uns bis zum 11. Mai eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit dem Ort, wo ihr diesen Singer/Songwriter live hören möchtet. Viel Erfolg!

