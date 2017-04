120: Jazz thing Mixtape auf Byte.FM

Niels Klein Tubes And WiresWas zeichnet ein Mixtape aus der Redaktion des Magazins Jazz thing am „Tag des Bieres“ aus? Sicherlich kein irgendwie geartetes Reinheitsgebot. Die Mischung reicht in dieser 120. Ausgabe vom Memphis-Gospel-Soul eines Don Bryant, immerhin Ehemann von Ann Peebles und Autor ihres Hits „I Can’t Stand The Rain“, über New-York-Avantgarde von Colin Stetson und die neue Kölner Komponistenschule mit Niels Klein und seinen science-fiktionellen Tubes & Wires bis zu den norwegischen und britisch-französischen Harmonien des Helge Lien Trio oder von Sting-Kollege Dominic Miller.

Dazwischen kommen Don Antonio, italienischer Gitarrist und Produzent mit Vorliebe für „Adriatic Twang“, und die kanadische Soul-Sister Tanika Charles ebenso zu Gehör wie China Moses, Tochter von Dee Dee Bridgewater und seit Neustem Flöten-Chefin von Heinz Strunk, oder der bald 70-jährige Pianist Richie Beirach. Und natürlich die Extreme der „Next Generation“ und der „European Jazz Legends“, sprich: Newcomer Christoph Beck und Altmeister Daniel Humair. Darauf einen Dujardin. Oder heute doch lieber ein König? Das Jazz thing Mixtape mit Götz Bühler: am 21. April ab 12 Uhr auf Byte.FM.

