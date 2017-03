30: Jazzfest Rottweil

China Moses

Zum 30. Mal geht das Jazzfest Rottweil in diesem Jahr über die Bühne und zwar vom 30. April bis zum 20. Mai. Ihre Liaison zwischen Oberbayern und Havana feiern Die CubaBoarischen, in einem französischen Doppelkonzert sind Nina Attal und die Funkmeister von Electro Deluxe zu erleben. Soulsängerin Cassandra Steen gibt sich die Ehre, und die Bluesrockhelden von Ten Years After feiern ihr 50-jähriges Bandjubiläum.

Axel Prahl kommt mit seinem Inselorchester und Schlagzeuger Manu Katché mit seinem Quintett. Außerdem im Programm: die unvergleichliche China Moses, die auf ihrem aktuellen Album „Nightingales“ nach zahlreichen Tribute-Projekten ausschließlich eigene Songs singt, Klaus Doldinger’s Passport mit zahlreichen Gästen sowie der amerikanische Gitarrist Larry Carlton, der zusammen mit der SWR Big Band auftreten wird. Alle Infos auf der Festivalsite im Internet.

