Mixtape #162

Sendung vom Freitag, 12.6.2020, 12-13 Uhr @ByteFM

Nate Smith If Love Won’t (Can We Forgive Ourselves) Light And Shadow (Nate Smith/natesmithmusic.com/shop)

Nubya Garcia Pace Pace (Concord/Universal)

Mulatu Astatke/Black Jesus Experience Mascaram Setaba To Know WIthout Knowing (Agogo/Indigo)

Joshua Redman Quartet Right Back Round Again Round Again (Nonesuch/Warrner)

Ambrose Akinmusire Mr. Roscoe (Consider The Simultaneous) On The Tender Spot Of Every Calloused Moment (Blue Note/Universal)

Marcin Wasilewski/Joe Lovano Glimmer Of Hope Glimmer Of Hope (ECM/Universal)

Claire Parsons Line.Dot.Curve In Geometry (Double Moon/in-akustik)

Don Bryant 99 Pounds You Make Me Feel (Fat Possum/Membran)

Moodymann Do Wrong Taken Away (KDJ-49)

Nils Wülker The You Of Now Go (Warner)