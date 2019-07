Mixtape #151

Sendung am Freitag, 12.7.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Sarathy Korwar Mumbay More Arriving (The Leaf Label/Indigo)

Efterklang Vi Er Uendelig Altid Sammen (4AD/Indigo)

Philip Bailey We‘re A Winner Love Will Find A Way (Verve/Universal)

Brandee Younger Soulris Soul Awakening (Brandee Younger)

Ray Lema Transcendance Transcendance (One Drop/Broken Silence)

Edward Perraud Elevation Espaces (Label Bleu/Broken Silence)

Noah Preminger Senseless World After Life (Criss Cross/Harmonia Mundi)

Philipp Gropper’s PHILM Saturn Consequences (WhyPlayJazz/NRW)

Franco Ambrosetti Milonga Long Waves (Unit/Membran)