206: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Ganna „Kupala“Die Musik im Jazz thing Mixtape für den anstehenden November ist so neu wie vielseitig – sie reicht vom Moses Yoofee Trio über Ed Motta, Beharie oder Nicholas Payton bis zu Robert Finley, von Koma Saxo über Ganna bis zum Maciej Obara Quartet und dem Driftwood Quartet, Nummer 100 in unserer Jazz thing Next Generation-Reihe, von Max Beesley’s High Vibes bis zu ROWK um Wanja Slavin, Kalle Kalima, Ronny Graupe und Oli Steidle.

Das Moses Yoofee Trio hat sich nichts weniger vorgenommen als dem Jazz wieder zur Gesundheit zu verhelfen. Zumindest könnte man das meinen, wenn man ihre Bandcamp-Bio liest, in der es heißt, das Jazz „in rude health“ sei. Auf jeden Fall veröffentlichen die drei Berliner Anfang November eine sehr gesunde neue EP, aus der wir hier jetzt schon einen Track namens „Ocean“ hören. Ed Motta hat sein 14. Studioalbum veröffentlicht. „Behind The Tea Chronicles“ wurde hauptsächlich in Brasilien, teilweise auch in Los Angeles, Prag und Detroit aufgenommen und ist gerade auf MPS erschienen. Wir hören ein jazzy AOR-Kleinod daraus, mit einem typisch Motta mysteriösen Text über ein luxuriöses Refugium mit All-you-can-eat-Büffet. Das Debütalbum des schon seit mindestens vier Jahren und drei EPs aktiven norwegischen Sängers und Songwriters Beharie heißt „Are You There, Boy?“ und wird in diesem Mixtape mit dem Track „We Never Knew“ gewürdigt.

Nicholas Payton, sehr meinungsstarker und musikalischer Trompeter, hier vor allem Keyboarder und Produzent aus New Orleans und New York, hat kürzlich sein neues Album „Drip“ veröffentlicht, aus dem wir etwas von seiner superfunky „Gold Dust Black Magic“ verteilen. Das Alter allein bedeutet nichts – so zumindest könnte man den Titel des Comeback-Albums des inzwischen 69-jährigen Robert Finley übersetzen. Inzwischen hat der singende Blues- und Soul-Gitarrist/Songwriter etliche neue Alben veröffentlicht und aus seinem aktuellsten namens „Black Bayou“ hören wir „Sneakin‘ Around“ über seine etwas zu umtriebige, zukünftige Ex-Freundin. „Post Koma“ heißt ein neues Album von Petter Eldhs Supersax-Gruppe Koma Saxo aus Berlin/Schweden/Finnland. Schon irre, im besten Sinne, was Eldh als Produzent aus alle dem macht, was ihm seine illustren Saxo-Kollegen an Material bieten. Hier gut nachzuhören in „Portal Koma“.

ROWK ist ein schon seit 2008 immer wieder neues Projekt von Wanja Slavin, Kalle Kalima, Ronny Graupe und Oli Steidle, das auf Graupes Label Out Of The Shed jetzt sein Debütalbum veröffentlicht, das hier auf gar keinen Fall fehlen darf – natürlich mit dem Titelstück „ROWK“. Das polnisch norwegische Quartett um den Altaxofonisten Maciej Obara hat sein drittes Album auf ECM veröffentlicht. Es trägt den jahreszeitlich passenden poetischen Titel „Frozen Silence“, wir hören „Twilight“. Das Driftwood Quartet hat sich zu Corona-Zeiten in der Schweiz zusammengefunden; jetzt veröffentlicht diese Band um den Gitarristen Joa Frey, der Altsaxofonistin Marina Iten, der Bassistin und Sängerin Jeanaine Oesch und dem Drummer Samir Böhringer ihr Debüt als – ein kleiner Tusch bitte – 100. Ausgabe der „Jazz thing Next Generation“-Reihe. Wir feiern das mit dem eher ruhigen, lyrischen, entspannten „Suvi“ vom Driftwood Quartett.

Cleopatra Zvezdana Nikoli_ nennt sich Cleo Sol und ist eine Soul-Sängerin aus Ladbroke Grove in London. Man munkelt, dass sie auch beim Kollektiv Sault mitmischt, auf jeden Fall weiß man, dass sie mit ihrem Produzenten Inflow verheiratet ist und mit eben diesem auch ihr aktuelles Album „Gold“ produziert hat, das in guter Sault-Manier soeben gut zwei Wochen nach ihrem Album „Heaven“ erschienen ist. Zum Abschluss dieses Jazz thing Mixtapes noch etwas Musik von Ganna Gryniva, deren Debüt einst ebenfalls Teil der „Jazz thing Next Generation“ war. Wir hören die urkrainische Sängerin, die ihr neues Album mit dem Schweizer Drummer Julian Sartorius produziert hat, mit dem Titeltück „Kupala“ und, wenn es zeitlich noch passt, etwas von Max Beesley’s High Vibes. Der Schauspieler und Musiker aus UK hat ein neues Album mit dem mythischen Titel „Zeus“ veröffentlicht aus dem wir „Saturn’s Dust“ hören, wahrscheinlich nur kurz und im Outro, aber immerhin. All das gibt es am 29. Oktober im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – eine Stunde lang ab 12 Uhr Mittags, mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #206

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 29.10.2023, 12 – 13 Uhr

Moses Yoofee Trio Ocean Ocean (Leiter)

Ed Motta Deluxe Refuge Behind The Tea Chrocicles (MPS/edel)

Beharie We Never Knew Are You There, Boy? (Universal)

Nicholas Payton Gold Dust Black Magic DRIP (NP Music)

Robert Finley Sneakin‘ Around Black Bayou (Easy Eye/Universal)

Koma Saxo Portal Koma Post Koma (WeJazz/Groove Attack)

ROWK ROWK ROWK (Out of the shed)

Maciej Obara Quartet Twilight Frozen Silence (ECM/Universal)

Driftwood Quartet Suvi Litha (Double Moon/Bertus)

Cleo Sol There Will Be No Crying Gold (Forever Living Originals)

Ganna Kupala Kupala (Berthold/Cargo)

Max Beesley’s High Vibes Saturn’s Dust Zeus (Légère/Broken Silence)

