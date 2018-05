Mixtape #134

Sendung am Freitag, 18.5.2018, 12-13 Uhr @ByteFM

Chip Wickham Barrio 71Shamal Wind (Love Monk/Groove Attack)

Joe Armon Jones Almost Went Too Far Starting Today (Brownswood/Rough Trade)

Van Morrison & Joey DeFrancesco Close Enough For Jazz Van Morrison & Joey DeFrancesco (Sony)

Erik Leuthäuser Gleissende Helle Wünschen (MPS/edel)

Joshua Redman Unanimity Still Dreaming (Nonesuch/Warner)

Joey Alexander Fourteen Eclipse (Motéma/PIAS)

Renee Rosnes The Flame And The Lotus Beloved Of The Sky (Smoke Sessions/Membran)

Kadhja Bonet Mother Maybe Childqueen (Fat Possum/Al!ve)

Matthias Haus Heart Of The Sun Land Of The Sun (Jazz Sick/Membran)