Mixtape #118

Sendung am Freitag, 24.2.2017, 12-13 Uhr @byteFM

Daymé Arocena Mambo Na‘ Ma Cubafonia (Brownswood/Rough Trade)

Shake Stew Beware Of The Golden Fang The Golden Fang (Traumton/Indigo)

Andreas Schaerer Preludium The Big Wig (ACT/edel)

Chick Corea & Al Jarreau Hot News Blues Secret Agent (Polydor/Universal)

Jimmy Scott Everybody’s Somebody’s Fool I Go Back Home (Eden River/Rough Trade)

Julia Hülsmann Trio From Afar Sooner And Later (ECM/Universal)

Chris Thile & Brad Mehldau Marcie Chris Thile & Brad Mehldau (Nonesuch/Warner)

Gjermund Larsen Kind Of Polska Salmeklang (Grappa/Galileo MC)

Edward McLean Kendrick Me & You (R3w Records/Cargo)