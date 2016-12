Mixtape #116

Sendung am Freitag, 30.12.2016, 12-13 Uhr @byteFM

Marius Neset Circles Snowmelt (ACT/edel)

Jazzwerkstatt Wien & Die Strottern Wo fangts an Wo fangts an (Crackedanegg/crackedanegg.com)

Ezra Garten meiner Fantasie (Caroline/Universal)

A Tribe Called Quest Melatonin We Got It From Here … Thank You For Your Service (Epic Sony)

Tedeschi Truck Band Anyhow Let Me Get By (Sony)

Ed Motta Forgotten Nickname Perpetual Gateways (MustHaveJazz/Membran)

Alogte Oho & His Sounds Of Joy Mam Yinne Wa (Philophon/Groove Attack)

Maxwell 1990x blackSUMMERS‘night (Sony)

Anderson.Paak The Bird Malibu (Steelwool/Membran)

Donny McCaslin Remain Beyond Now (Motéma/Membran)

Gropper/Graupe/Lillinger Sale Riot (WhyPlayJazz/NRW)