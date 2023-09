205: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Max Andrzejewski HÜTTEKeine große Produktion, eher ein kleiner Garten, der dafür stetig und täglich gepflegt wird – so wie Jamila Woods im ersten Stück des heutigen Mixtapes ihren Ansatz zur Fürsorge einer noch ganz frischen Liebe in Worte fasst, könnte man auch die Arbeit der Redaktion des Magazins Jazz thing beschreiben. Hier, in der akustischen Version, dem aktuellen Jazz thing Mixtape für den Oktober 2023, mit Musik von eben dieser Jamila Woods, dazu von Max Andrzejewskis HÜTTE, von Daniel Erdmanns Velvet Revolution, Jalen Ngonda, Nujakasha, Jaimie Branch, Enemy mit Kid Downs, James Maddren und Petter Eldh, Fabian Dudek, Shake Stew, Alina Amuri und Pharoah Sanders.

„Water Made Us“ wird das neue Album der Chicagoer Sängerin Jamila Woods heißen, aus dem unser Opener „Tiny Garden“ stammt. Es ist eine zärtliche Beziehungsanbahnungsbeschreibung, die eigentlich so gar nicht zu dem darauffolgenden Album passen will. Das heißt nämlich „The Betrayal“ und stammt von der Band Enemy um keinen geringeren als Kit Downs mit James Maddren und Petter Eldh – das Stück, das wir daraus hören, heißt „Close Up“. Das letzte Album der Musikerin Jamie Branch, das sie im Juli 2022, also nur einen Monat vor ihrem viel zu frühen Tod, aufgenommen hat, erscheint jetzt unter dem Titel „Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die (World War)“.

Nujakasha kommen aus Ingolstadt und sind bekannt als Backing Band der Jazz-HipHop-Crew Ferge x Fisherman. Sie selbst veröffentlichen unter eigenem Namen auch immer mal wieder sehr schöne Singles, so wie jetzt aktuell „Riley“. „If you don’t want my Love“ heißt ein Stück vom Debütalbum „Come Around And Love Me“ des Daptone-Soul-Sängers Jalen Ngonda, bei dem man mit jedem Ton erkennt, dass er die Temptations-, Smokey- und Marvin-LPs seines Vaters nicht nur gehört, sondern auch verstanden hat. Der Saxofonist Daniel Erdmann hat mit seiner Velvet Revolution jetzt „The Velvet Tango“ eingespielt – wunderschöne und sehr samtene Musik vom aktuellen Album „Message in a Bubble“. Ein weiterer frankophiler Saxofonist aus Germanien ist Fabian Dudek, der sein Sextett La Campagne nennt. In gut einer Woche erscheint ihr Doppelalbum „Protecting A Picture That’s Fading“ bei Traumton, aber wir hören jetzt schon den Opener daraus: „She Took Me Hear the Birds Sing“.

„Reduce“ heißt das neue Album von Schlagzeuger Max Andrzejewskis HÜTTE. Den Albumtitel nimmt Andrzejewski so ernst, dass er dieses Album vornehmlich als handgedrucktes und signiertes Poster mit Download-Code veröffentlicht – und natürlich digital. Das neue Album von Shake Stew, der international sensationellen Großgruppe aus Österreich, wird „lila“ heißen. Das Titelstück ist gerade erschienen und glänzt jetzt hier in diesem Mixtape, auch als Ankündigung ihres einzigen Deutschland-Konzertes in diesem Jahr, das am 21. Oktober in Köln stattfindet.

And now on to something different: „Sister“ heißt ein neues Stück von Alina Amuri mit Nyagombe und ist „ein mutiger und vibrierende „call to action“ für Frauen, damit sie ihre Kraft zurückerobern und sich selbst wertschätzen“. Alina Amuri, die schon 2015 ein „SRF 3 best talent“ war und 2016 für den Swiss Music Award nominiert war, kehrte für ihr drittes Album „Back To You“ erstmalig in ihre Geburtsstadt Kinshasa zurück. Den Ausklang dieses Mixtapes bestreitet ein sagenumwobenes, jetzt in erweiterter Form erscheinendes Album von Pharoah Sanders. „Pharoah“ erschien erstmalig 1977 und der Titel „Love Will Find A Way“ war schon damals „von solcher Intensität, dass der Daily News-Musikkritiker Stan Mieses auf die Knie sank, als er ihn zum ersten Mal live hörte“, wie es in den ausführlichen Liner-Notes zu diesem neu gemasterten Boxset heißt. Das nächste Jazz thing Mixtape läuft am Sonntag, 1. Oktober, ab 12 Uhr auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #205

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 1.10.2023, 12 – 13 Uhr

Jamila Woods Tiny Garden Water Made Us (Jagjaguwar/Cargo)

Enemy Close Up The Betrayal (We Jazz/ Groove Attack)

Jaimie Branch Bolinko Bass Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die (World War) (International Anthem/Indigo)

Nujakasha Riley Riley (Ferge x Fisherman/The Orchard)

Jalen N‘Gonda If You Don’t Want My Love Come Around And Love Me (Daptone/Groove Attack)

Velvet Revolution The Velvet Tango Message In A Bubble (BMC/Galileo MC)

Fabian Dudek La Campagne She Took Me Hear The Birds Sing Protecting A Picture That’s Fading (Traumton/Indigo)

Max Andrzejewski’s HÜTTE Fließen Reduce (Fun In The Church/Bertus)

Shake Stew Lila Lila (Traumton/Indigo)

Alina Amuri feat. Nyagombe Sister Sister (www.alinaamuri.com)

Pharoah Sanders Love Will Find A Way Pharoah (Luaka Bop/Indigo)

