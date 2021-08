177: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Kenny GarrettKeine Spur von Sommerloch, zumindest musikalisch, wie dieses augustene Mixtape aus der Jazz thing Redaktion beweist. Die britische Multi-Allround-Musikerin Emma-Jean Thackray hat ihr neues Album „Yellow“ veröffentlicht, aus dem gleich zu Beginn der gespenstisch gute Song „Spectre“ zu hören ist. Aus der kalifornischen Bay Area kommt Telemakus, ein 21-jähriger Pianist und Producer, der weder mit Odysseus noch mit Penelope verwandt ist, sich aber auf seinem aktuellen „Mars Blues“ den weiten Sphären des fusionistischen Funk widmet. Kalabrese wuchs in Zürich mit der Musik von Fela, Zappa, The Doors und Miles Davis auf, was man auch dem funky Verführungssong „Nimm Mini Hand“ mit seinem wunderbaren Rumpelorchester anmerkt. Apropos Miles: dessen langjähriger Saxofonist Kenny Garrett veröffentlicht mit „Sounds From The Ancestors“ endlich wieder ein eigenes Album. Wir hören daraus das Diaspora-umspannende Titelstück.

Der „Grammy“ nominierte „Djembefola“ Weedie Braimah ist bekannt durch Auftritte und Aufnahmen mit Christian Scott oder Trombone Shorty. Gerade hat der Großneffe von Idris Muhammad sein perkussives „Lullaby“ mit Christian Scott aTunde Adjuah, Elena Pinderhughes und Magatte Sow veröffentlicht. „The News“ heißt das neue Album des Andrew Cyrille Quartet für ECM auf dessen wortverdrehtem „Go Happy Lucky“ sich Bill Frisell erneut als ebenso feiner Gitarrist wie Komponist zeigt. Terence Blanchard widmet sein neues Album „Absence“, eingespielt mit The E-Collective und dem Turtle Island Quartet aus San Francisco, seinem Idol Wayne Shorter. Mit einem Cover von Radioheads „True Love Waits“ kündigt der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær sein wunderschönes neues Album „Stitches“ für Modern Recordings an. Für dasselbe Label nahm kürzlich der amerikanische Superarrangeur Vinve Mendoza sein Album „Freedom Over Everything“ auf, dessen auf gut eineinhalb Minuten editiertes Titelstück mit dem Rapper Black Thought und dem Czech National Orchestra hier zu hören ist. Drummer Nate Smith, auch bekannt durch seine Arbeit mit Dave Holland oder Chris Potter, hat jetzt seine Labelheimat ebenfalls bei Edition gefunden. Soeben erschien die erste Single seines neues Projekts mit Rapper Kokayi und Sänger Michael Mayo.

Aus Portland, Oregon, kommt der multiinstrumentale Graham Jonson, dessen „Feel“ von seiner Soloband quickly, quickly ihn als Sänger, Songwriter, Drummer, Keyboarder, Gitarrist und Produzent vorstellt. „Bora!“ stammt vom nicht minder umtriebigen Mocky und dessen neuem Album „Overtones For The Omniverse“, das er in nur zwei Tagen in Los Angeles in eben jenem legendären Studio aufgenommen hat, in dem Stevie Wonder „Songs In The Key Of Life“ aufnahm. Zu guter Letzt zeigt sich unsere aktuelle Lieblingsharfenistin Brandee Younger „Tickled Pink“, was eigentlich „hoch erfreut“ bedeutet, aber vom Translator dennoch als „rosa gespenkelt“ verifiziert wird. Das gleichnamige Stück von ihrem Debüt für das Label Impulse! lässt dieses Mixtape angenehm ausklingen. All das gibt es am kommenden Freitag, 6. August, ab 11 Uhr im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #177

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 6.8.2021, 11-12 Uhr

Emma-Jean Thackray Spectre Yellow (Movementt)

Telemakus Mars Blues Mars Blues (Radio Juicy)

Kalabrese Nimm Mini Hand Let Love Rumpel (Rumpelmusig)

Kenny Garrett Sounds From The Ancestors Sounds From The Ancestors (Mack Avenue/in-akustik)

Weedie Braimah Ships Come In (A Lullaby) Ships Come In (A Lullaby) (Ropeadope)

Andrew Cyrille Quartet Go Happy Lucky The News (ECM/Universal)

Terence Blanchard & The E-Collective Absence Absence (Blue Note/Universal)

Nils Petter Molvær True Love Waits Stitches (Modern Recordings/BMG)

Vince Mendoza Freedom Over Everything Freedom Over Everything (Modern Recordings/BMG)

Nate Smith Square Wheel Fly (For Mike) (Edition/The Orchard)

Quickly, Quickly Feel The Long And Short Of It (Ghostly International)

Mocky Bora! Overtones For The Ominverse (Heavy Sheet)

Brandee Younger Tickled Pink Somewhere Different (Impulse!/Universal)

