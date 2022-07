Videopremiere - Schmack Liquor/Lotion

Schmack sind Andreas Holler am Saxophon, Philipp Wohofsky am Keyboard, Tobias Wöhrer am E-Bass und Patrick Pillichshammer am Schlagzeug. Die Linzer Band meldet sich von der Kartbahn mit einer Videopremiere zum Titel „Liquor/Lotion“. Bühne frei für Fake Pop/Fake Jazz!