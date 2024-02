Videopremiere - Sarife & The Angels Of Libra Baby When You Hold Me

Frischer Soul aus Hamburg gefällig? Wir haben da in unserer heutigen Videopremiere etwas im Angebot. Die Angels of Libra mit Sängerin Sarife und ihrer ersten Single „Baby When You Hold Me“. Frisch aus einem dänischen Ferienhaus auf die Bühne. Und bitte! Angels of Libra (mit Nathan Johnston und Sarife) auf Tour im März:

10.3. Hamburg, Knust

15.3. Berlin, Privatclub

16.3. Köln, Sonic Ballroom