Das heute erscheinende Album „Rakelicious“ ist der zweite Longplayer der in Barcelona geborenen Musikerin Rakel Salazar. Und es kann schon als Comeback durchgehen, denn die mittlerweile mit Familie in Köln lebende Künstlerin, hat einen langen Weg vom Debüt bis hin zum neuen Werk zurücklegen müssen. Mehr als genug Material für neue Songs. Wir präsentieren die exklusive Videopremiere zur ersten Single „We Used To“. Bühne frei!