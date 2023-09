Videopremiere - Nils Petter Molvaer Maja

Anfang Okotber erscheint das neue Album von Nils Petter Molvaer mit dem Titel „Certainty Of Tides“. Darauf hat der norwegische Musiker einige seiner „Hits“ in Zusammenarbeit mit dem Norwegischen Rundfunkorchester unter der Leitung von Ingar Berby, sowie mit zwei „rising stars“ der norwegischen Elektronica-Szene, Kristian Isachsen und Even Frodesen Rosstad, neu bearbeitet. Wir präsentieren die erste Single „Maja“ in einer exklusiven Videopremiere. Vorhang auf!