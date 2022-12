Videopremiere - Myles Sanko Light In My Hand

Direkt unter den Weihnachtsbaum legt uns Myles Sanko sein erstes Livealbum. Aufgenommen in der Philharmonie Luxemburg und unter Leitung von Konzertmeister Philippe Koch führt uns Sanko in Begleitung seines Sextetts und dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg durch seine Favoriten der ersten drei Studioalben – von „Come On Home“ über „High On You“ bis „Forever Dreaming“. Wir zeigen in einer letzten, eklusiven Videopremiere für dieses Jahr „Light In My Hand“. Vorhang auf und Frohes Fest!