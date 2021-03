Videopremiere - Max Clouth Lucifer Drowning In A Sea Of Light

Für sein nächstes Album „Lucifer Drowning In A Sea Of Light“ hat sich Gitarrist Max Clouth mit der Cellistin Sophie-Justin Herr und der Frakfurter Drum‘n'Bass Legende Kabuki zusammengetan. Einen ersten Einblick in das Ende April erscheinende Werk erhalten wir mit der heutigen Videopremiere zum gleichnamigen Titel. Bühne frei!