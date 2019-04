Videopremiere - Max Clouth Clan

„Wer Max Clouth mit seiner akustischen Doppelhalsgitarre sieht, dem fällt sofort Jimmy Page ein. Tatsächlich ist der Led-Zeppelin-Gitarrist dem deutschen Jazzer zeitlebens ein Vorbild gewesen, doch klanglich hat Clouths Instrument mehr mit orientalischen Lauten gemein. Auf seinen Studioalben fährt der Frankfurter, der vier Jahre lang in Indien studierte, neben einer klassischen Rockbesetzung auch traditionelle Instrumente wie Sitar und Tabla auf.“ So beschreibt Jan Paersch in der aktuellen Ausgabe der Jazz thing auf Seite 124 den Musiker Max Clouth. Der stellte uns kurz vor der am Wochenende startenden Tour noch ein Video zum Titel „M.R.“ für eine exklusive Videopremiere zu Verfügung. Mit im Bild die wunderbare Sängerin Varijashree Venugopal. Bühne frei!

Max Clouth Clan – Tourdaten

26.04 Mainz, ACR Film Festival

27.04. Mannheim, EinTanzHaus

04.05. Bad Hersfeld, buchcafe

25.05. Wiesbaden, Walhalla Gitarrenfestival

08.06. Herford, Logensaal

Weitere Infos und Termine hier