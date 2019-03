Ihr letzter Longplayer „Telepathy“ ist noch warm, denn er liegt erst seit Ende 2018 in den Plattenläden aus. Jetzt hat das Quartet um den Gitarristen Louis Matute ein passendes Video zum Titel „Just Take What You Need“ veröffentlicht. Wir zeigen es in einer exklusiven Premiere ab sofort in unserem YouTube-Channel. Vorhang auf!